Solo alcuni disagi a Finale, il punto dell'amministrazione: "Monitoriamo la situazione, al momento tutto molto aleatorio"

Più contenuti che sui comuni del ponente savonese, almeno per la giornata di oggi, i danni portati dal maltempo a Finale Ligure.

I maggiori disagi si registra, come già scritto nel corso della mattinata, sulla strada che porta alla frazione di Monticello, per una frana che ha portato alla chiusura della tratta successiva al bivio per San Bernardino.

Dal pomeriggio un lieve allagamento sta interessando il sottopassaggio ferroviario alla fine di via Brunenghi. Sul posto presidio fisso degli uomini della Protezione Civile per regolare il traffico.

Intorno alle 18.30 si è reso poi necessario l'intervento dei giardinieri comunali che hanno dovuto tagliare un cipresso del parco di Villa de Raymondi, nell'omonima via, pericolante che minacciava un palo dell'energia elettrica.

A fare il punto della situazione è il vicesindaco Andrea Guzzi: "I fiumi si sono alzati, tutto però è regolato dalla pioggia e da quanto ancora durerà, anche se bisogna tenere presente la quantità di acqua che scenderà a monte. Per ora il mare riceve abbastanza bene però si sta alzando anch'esso. Diciamo che al momento è tutto aleatorio".

La raccomandazione alla cittadinanza è la solita: "L'invito è a non uscire di casa fino a cessata allerta per evitare incidenti. I nostri complimenti vanno ai volontari presentissimi sul territorio con tantissime squadre fino alle 15 di domani. Senza dimenticare i dipendenti comunali che oggi e domani sono chiamati ad un lavoro extra di grande importanza" conclude Guzzi.