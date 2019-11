Stella: problemi a Rocca, Mezzano e Teglia (FOTOgallery)

Molteplici i disagi sul territorio comunale di Stella. Due, le principali frane: una in località Rocca tra San Martino e San Giovanni, l'altra nella zona di Mezzano.

Segnalati allagamenti e detriti anche sulla strada provinciale che da Stella scende verso le Albisole.

Dalla frazione cellese di Sanda in direzione San Martino si segnala un cedimento del fondo stradale.

Problemi anche nella frazione di Teglia, sempre legati a movimenti franosi.

Il sindaco di Stella Marina Lombardi ha aggiornato la situazione sul territorio comunale: "Strada Campetien riaperta ma consiglio ai cittadini di fare particolare attenzione. Mezzano chiusa in entrambi i sensi, Ritani aperta ma anche qui bisogna fare molta attenzione, sulla SP 542 attenzione tra S. Martino e località Il Salto, sulla SP 22 attenzione tra S. Martino e Celle Ligure e sulla SS 334 nei tornanti possibile materiale da smottamento su strada ( possibile in quanto è già stato fatto un intervento ma a monte c'è ancora materiale in movimento)".