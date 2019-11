Felici e veloci |

Felici e Veloci, le nuove (video)ricette di Fata Zucchina: tortelli di pera veg

Pera, radicchio e noci: ecco il tris fortunato dei #TortelliDiPeraVeg, uno spuntino super light e senza cottura capace di sposare tutte le diete e intolleranze

Pera, radicchio, noci e aromi: ecco il tris fortunato dei #TortelliDiPeraVeg, uno spuntino super #light e senza cottura capace di sposare tutte le diete e intolleranze. Tratta dal ricettario inSUPERabile di Fata Zucchina con la pera dell’Emilia Romagna IGP nell’ambito del PSR 2014-2020 della Regione Emilia Romagna (mantenere carattere più piccolo) INGREDIENTI

Tempo di preparazione:5 minuti Ingredienti per 4 persone 120 g di pera Decana 4 foglie di radicchio rosso di Treviso IGP precoce (8 foglie se di tardivo) 8 noci Maggiorana, sale e pepe qb PREPARAZIONE Lavate la pera, pelatela e cubettatela. Con un tritatutto, passate la polpa di pera con le noci, la maggiorana, sale e pepe fino ad ottenere un composto cremoso. Lavate il radicchio e tagliatelo in quadrati (tipo tortelli di pasta). Mettete un cucchiaino di ripieno su ogni quadrato di radicchio. Richiudete ogni foglia di radicchio dando la forma di tortellino. IL BUGIARDINO DI FATA ZUCCHINA Un SUPERSPEZZAFAME “amico” del nostro cuore, a tutta leggerezza. La pera è infatti ricca di fibre e di antiossidanti, il radicchio di antocianine (il meglio per il nostro cuore) e le noci di omega 3 (che favoriscono la riduzione del colesterolo “cattivo”). Inoltre la maggiorana ci regala gusto e sali minerali preziosi come ferro, zinco e magnesio.

Redazione

Iscriviti alla Chat WhatsApp dedicata alle notizie di GOURMET.

Potrete ricevere sul vostro WhatsApp le notizie che il nostro gruppo Morenews pubblicherà sulla enogastronomia.

Il servizio è gratuito, come fare?

- aggiungere alla lista di contatti WhatsApp il numero 0039 348 095 4317

- inviare un messaggio con il testo GOURMET

- la doppia spunta conferma la ricezione della richiesta.

I messaggi saranno inviati in modalità broadcast, quindi nessun iscritto potrà vedere i contatti altrui, il vostro anonimato è garantito rispetto a chiunque altro.

Per disattivare il servizio, basta inviare in qualunque momento un messaggio WhatsApp con testo STOP GOURMET sempre al numero 0039 348 095 4317.

Maggiori info CLICCANDO QUI.