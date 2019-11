Noli: movimenti franosi sull'Aurelia e verso Voze e Tosse

"Piazza del Comune allagata e minimi smottamenti, sia sull'Aurelia, sia sulle strade che portano a Voze e Tosse". Questo il bilancio di Lucio Fossati, sindaco di Noli, che aggiunge: "La situazione più grave è quella che stanno vivendo i bagni marini, ancora una volta vittima di una mareggiata".

"Il mare continua a crescere e salire verso il lungomare, le previsioni annunciano che continuerà a piovere. Invitiamo i cittadini a non esporsi a rischi e restare in casa, magari con la compagnia di un buon libro. Capisco che questo mare grosso visivamente sia uno spettacolo, ma non avvicinatevi a moli e terrazze sul mare", conclude il primo cittadino.

Il sindaco e l'amministrazione comunale tutta ringraziano tutti gli operatori della Protezione Civile per il gran lavoro svolto sul territorio cittadino.