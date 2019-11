A Bormida il fiume si porta via la strada, otto famiglie isolate in frazione Pirotti

Se da una parte è vero che tutta la Val Bormida si sta rivelando tra le zone più colpite da fenomeni di dissesto idrogeologico nelle ultime ore, d'altro canto forse è proprio Bormida, il Comune che prende il nome dal corso d'acqua, il più colpito.

Il torrente è a tratti esondato, portando con sé una serie di frane e smottamenti che hanno praticamente cancellato dalla geografia locale alcune strade cittadine.

In ginocchio soprattutto località Pirotti, dove otto famiglie sono completamente isolate. L'appello attraverso il proprio profilo Facebook del sindaco Daniele Galliano: "Esistiamo anche noi, non lasciate sola la Val Bormida. Siamo di nuovo in ginocchio, il terreno saturo non assorbe più acqua, i fiumi sono al limite, le frane non si contano, frazione Pirotti isolata a causa del fatto che la strada non c'è più, è sprofondata nel fiume".