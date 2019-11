Non basta la pioggia a creare apprensione in tutta la Liguria, anche la mareggiata sta creando non pochi problemi sul savonese.

A Vado Ligure il mare ha spazzato via totalmente la spiaggia e il sindaco Monica Giuliano chiede ai cittadini di prestare particolarmente attenzione.

"Ai miei cittadini chiedo di non uscire da casa se non strettamente necessario, di non sostare sulla passeggiata e sui ponti" spiega la prima cittadina vadese.