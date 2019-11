Rischio esondazione per rii e torrenti: preoccupa il rio Basco a Albisola

La pioggia non si placa e i torrenti e rii del levante savonese iniziano a raggiungere livelli record creando apprensione nei cittadini.

A preoccupare è il livello del rio Basco a Albisola Superiore nella zona del comune. Al momento alti il torrente Segno, il Sansobbia sempre nell'albisolese, il Quiliano e il Teiro a Varazze. Situazione al momento sotto controllo sul Letimbro a Savona.

"Il livello del Sansobbia e del Basco sono alti, stiamo effettuando un giro sul territorio per capire se ci sono criticità - sta piovendo forte con intensità, per adesso non abbiamo segnalazioni importanti" dice il sindaco Maurizio Garbarini.

Nelle immagini il rio Basco a Albisola, il torrente Quiliano, Segno a Vado, il Teiro, altezza frazione Pero a Varazze e il Letimbro a Savona.