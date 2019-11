Traffico rallentato causa maltempo sulla linea ferroviaria Genova-Ventimiglia.

Si legge sul sito di RFI: "Dalle 10 la circolazione ferroviaria fra Loano e Albenga (linea Genova – Ventimiglia) è rallentata in via precauzionale a causa del maltempo. Ritardi fino a 20 minuti per i treni in viaggio".