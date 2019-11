Vado, cede il muro della passeggiata: nuovo crollo dopo quello del 2017

Non trova pace la passeggiata di Vado già colpita nel dicembre del 2017. La forte mareggiata di quest'oggi ha portato ad un crollo del muro del lungomare.

Il sindaco Monica Giuliano aveva già messo in allarme questa mattina i cittadini di non sostare in zona vista la situazione di pericolo e questo pomeriggio il mare ha colpito portando al cedimento.

Al momento sul tratto è presente la protezione civile, i vigili del fuoco e la polizia locale.

"Stiamo effettuando tutte le verifiche del caso - spiega l'assessore ai lavori pubblici e vice sindaco Fabio Gilardi - probabilmente transenneremo i parcheggi presenti sull'Aurelia".