Varazze, crollato un rustico disabitato a Casanova (FOTO e VIDEO)

La violenta e incessante pioggia di quest'oggi ha fatto crollare un antico rustico fortunatamente disabitato a Varazze in frazione Casanova. Il caseggiato sarebbe vicino ad altre abitazioni.

Intanto continua a tenere in apprensione il livello d'allerta del torrente Teiro.

"La situazione è sotto controllo, i nostri uomini sono al lavoro e stiamo monitorando il territorio. Ci segnalano però la presenza di persone lungo gli argini e in giro a scattare foto. Per la propria sicurezza, per non intralciare gli addetti ai lavori allontanarsi immediatamente dagli argini, non avvicinarsi per fare foto, video o spostare auto e consiglio a tutti i cittadini di stare a casa" dice il sindaco Alessandro Bozzano.