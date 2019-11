Varazze, frana in via San Giacomo: 5 famiglie isolate

Intorno alle 18.00 è stato lanciato l'allarme per una frana di importanti dimensioni a Varazze in via San Giacomo.

Secondo le prime informazioni sarebbero 5 le famiglie della zona isolate.

"Non riusciamo a raggiungere le famiglie, siamo in contatto telefonico con una parte di loro, ma domattina dovremo farcela" spiega il sindaco di Varazze Alessandro Bozzano.

Intanto si registrano problematiche sulla strada di Sciarborasca in località Deserto, la strade delle Ferriere è scesa di due centimetri, chiusa invece quella per il Beigua.