Il VIDEO del SOCCORSO ACQUATICO dei Vigili del Fuoco a Genova, nella notte di allerta e intense piogge.

Le maggiori criticità si registrano in Val Polcevera e nei quartieri Bolzaneto, Sampierdarena e Rivarolo. Nelle ultime 24 ore 102 interventi per macchine in panne, danni d’acqua, smottamenti ed alberi pericolanti.