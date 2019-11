"Non chiamatelo amore", ad Alassio un convegno per spiegare come la legge interviene in caso di violenza sulle donne

Nel mese di novembre, dedicato alla sensibilizzazione contro la violenza sulla donna, l'Assessorato alle Pari Opportunità e l'Assessorato agli Affari Legali del Comune di Alassio annunciano un convegno volto proprio a illustrare quali siano gli strumenti normativi a tutela delle vittime di violenza.

"Non chiamatelo Amore - Strumenti normativi e processuali a tutela della donna vittima di violenza" è l'incontro che si svolgerà venerdì 29 novembre alle ore 14,30 presso l'Auditorium Roberto Baldassarre della Biblioteca Civica "Renzo Deaglio".

Sarà poi ​Fiorenza Giorgi, Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Savona, ad entrare nel dettaglio delle novità normative alla luce del Codice Rosso, la normativa introdotta il 25 luglio scorso ed entrata in vigore il 9 agosto recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.

"L'approccio della Polizia Giudiziaria alle vittime di violenza di genere" è invece il delicato tema affrontato dal maggiore Massimo Ferrari, comandante della Compagnia dei Carabinieri di Alassio, e dal Maresciallo Ord. Francesca Sileoni del Nucleo Investigativo presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Savona.