A10 Genova-Ventimiglia: riaperto il tratto tra Albisola e il bivio con la Complanare di Savona

Sulla A10 Genova Ventimiglia è stato riaperto il tratto tra Albisola e Savona in direzione di Ventimiglia, precedentemente chiuso a causa di uno smottamento notturno del muro di contro ripa all'altezza del km 39,7, a seguito delle incessanti piogge di questi giorni.



Sul luogo dell'evento si transita sulla corsia di sorpasso e il traffico scorre regolarmente.



