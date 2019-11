Finita l'allerta meteo, anche ad Alassio è tempo di bilanci

“La prima cosa che mi sento di dire è un enorme straordinario grazie a Cesare Caviglia, a tutti i Volontari della Protezione Civile, ma anche al Comando della Polizia Municipale, al dirigente, ai tecnici e ai cantonieri dell’Ufficio Tecnico del Comune di Alassio, ad Alessandro Scarpati e a tutti i colleghi amministratori che con me hanno presidiato il territorio per circa 36 ore, e alla Sat, che da stamani sta ripulendo la città da tutto ciò che il mare ha scaricato sulle passeggiate, nei vicoli, nel Budello”

Franca Giannotta Assessore alla Protezione Civile del Comune di Alassio vuole subito spendere parole di gratitudine per lo straordinario lavoro svolto dalla mezzanotte di venerdì.

“Se ieri a spaventarci è stato il mare – prosegue ancora Giannotta – oggi il problema sono state le piogge incessanti e il terreno e i rii ormai saturi di acqua. Nella tarda mattinata di oggi abbiamo registrato infatti l’allagamento degli spogliatoi del Palazzetto dello Sport, ma anche l’uscita del Rio Tortore dove sono subito intervenuti i cantonieri cercando di delimitare il flusso dell’acqua che, comunque, con la tregua delle piogge dal primo pomeriggio è rientrato nel suo corso”.

“In tarda mattinata Sat aveva già sgombrato il Budello e sta ripulendo, anche con mezzi pesanti le passeggiate e i vicoli che sono ancora interdetti al pubblico proprio per consentire le operazioni di sgombero – prosegue nel racconto – confidiamo entro domani di riaprire gli accessi al normale transito. Stiamo tenendo monitorata la frana di Via Vigo che pare essere quella che desta maggiore preoccupazione. Ieri abbiamo cercato di deviare il corso dell’acqua con sacchi di sabbia affinchè il flusso incessante non continuasse a scavare, aggravando la situazione. Domattina saranno effettuati ulteriori sopralluoghi”.

Se sul fronte pubblico tutti gli interventi realizzati lo scorso anno e quelli in corso – pavimentazioni delle passeggiate, cantieri aperti (Passeggiata Baracca, Passeggiata Ciccione, Pennello…) – hanno retto alla forza del mare, la computa dei danni prosegue sul fronte privato dove, ancora una volta, strutture realizzate in prossimità della spiaggia sono state invase dall’acqua e, in taluni casi, fortemente compromesse.





“Ora stiamo cercando di riportare ordine e pulizia sulle strade invase da legname e sabbia – aggiunge Angelo Galtieri Vice Sindaco di Alassio – da domani si cerca di guardare avanti. Già martedì è previsto l’incontro con Toti. Il problema, come ho già detto va affrontato subito e non a livello locale, almeno non solo a livello locale, dove tutto quello che si è potuto fare è stato fatto, non ultimo la pulizia dei tombini e dei rii che ha fatto sì che gli elevati quantitativi di pioggia non creassero danni ben maggiori come è stato in altre città limitrofe. Ringrazio Franca Giannotta, preziosa collaboratrice di Giunta, sul campo notte e giorno e tutti i volontari che per l’intera durata dell’allerta ci hanno supportato e aiutato a gestire le emergenze man mano che si presentavano”.

Domani scuole regolarmente aperte fatta eccezione per l’Istituto Alberghiero per il quale la Provincia di Savona ha previsto, insieme a tutte le scuole superiori della provincia, una chiusura straordinaria per verificarne le condizioni e la sicurezza.