Smottamenti sulla A10 Genova-Savona: proseguono i lavori di ripristino tra Varazze e Arenzano

La perturbazione di origine atlantica che da venerdì ha investito il settore nordoccidentale del Paese assumendo caratteristiche alluvionali, ha determinato precipitazioni diffuse e molto abbondanti soprattutto sulla Liguria dove i quantitativi di pioggia totali hanno raggiunto e localmente superato i 300 litri per metro quadro, in particolare tra Savonese e Genovese. Tali quantitativi di pioggia - equivalenti al 25% circa di quelli che mediamente cadono in un anno - hanno determinato smottamenti di terreno sul territorio, causando la presenza di detriti sulla carreggiata di alcuni tratti autostradali, soprattutto sul versante ligure di ponente lungo la A10 Genova-Savona.

Nel corso delle prossime ore è atteso un generale miglioramento del meteo, ancor più sensibile a partire dalla mattinata di domani, quando anche i settori appenninici risulteranno privi di fenomeni.

Per far fronte a questa situazione di eccezionale maltempo, la Direzione 1° Tronco di Genova di Autostrade per l'Italia ha messo in campo oltre 120 uomini, tra cui due squadre di rocciatori, e circa 40 veicoli speciali tra mezzi d'opera, escavatori, motopale, cestelli e autospurgo.

Tra gli interventi di ripristino attualmente in corso da parte dei tecnici si segnala quello nel tratto di A10 compreso tra Varazze e Arenzano in direzione di Genova dove, a causa di due distinti smottamenti con detriti in carreggiata, si circola su una corsia in deviazione sulla opposta direzione per circa 8 km, con previsione di ripristinare la circolazione su due delle tre corsie disponibili entro la giornata di domani in cui si prevedono accodamenti.

Fino ad allora resteranno chiusi anche l'ingresso da Varazze per Genova - per cui si consiglia in alternativa l'entrata ad Arenzano - e l'uscita ad Arenzano provenendo da Savona con consiglio di uscire a Varazze e raggiungere Arenzano tramite la SS1 Via Aurelia.