Terminata l'allerta meteo, l'aggiornamento di ANAS sulla situazione delle strade liguri

Rende noto ANAS: "Le forti piogge, l’innalzamento dei corsi d’acqua e il rischio valanghe hanno reso necessaria la chiusura di alcune strade statali in Liguria, Lombardia e Piemonte oltre a causare rallentamenti per frane e smottamenti in vari punti della rete stradale.

Il personale Anas (Gruppo FS Italiane) è presente sul posto per garantire la sicurezza della circolazione e ripristinare la transitabilità appena possibile, compatibilmente con l’evolversi delle condizioni meteo.

LIGURIA

In Liguria la strada statale 1 “Via Aurelia” è chiusa in due tratti ad Arenzano (km 546,700 e km 547,700) compresa la galleria “Pizzo”, a causa di due frane. Aurelia chiusa per allagamenti anche a Vado Ligure (dal km 580,500 al km 582,300).

Lungo la statale sono possibili rallentamenti per frane, smottamenti o allagamenti in vari punti del tracciato. Al momento sono segnalati a Celle Ligure, Alassio, Bordighera e Ventimiglia.

Ad Albisola Superiore è temporaneamente chiusa anche la strada statale 334 “del Sassello” per una caduta massi.

La strada statale 582 “del Colle di San Bernardo” è chiusa in entrambe le direzioni in località Cisano sul Neva (dal km 29.500 al km 16,800) in provincia di Savona, in via precauzionale per l’esondazione del fiume Neva.

Rallentamenti per frane e smottamenti si segnalano anche sulla SS453 “della Valle Arroscia” in località Bastia (Albenga) e sulla SS586 “della Valle dell’Aveto” a Mezzanego.

Riaperta invece la SS1 dir/A “Di Vado Ligure”, dopo la chiusura per allagamenti nella mattinata di oggi.

Riaperta anche la strada statale 29 “del Colle di Cadibona” dopo la chiusura per l’esondazione del fiume Bormida tra i comuni di Dego e Piana Crixia (dal km 118 e al km 120) in provincia di Savona.

Da ieri è riaperta anche la strada statale 225 “della Fontanabuona” dopo la chiusura in località Carasco (km 4,500) in provincia di Genova, per l’innalzamento del torrente Entella".