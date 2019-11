Vodafone Italia: "Risolti i disservizi alla rete mobile"

"Le eccezionali condizioni di maltempo e il crollo del viadotto sull’Autostrada Torino-Savona hanno gravemente impattato le reti di comunicazione causando un temporaneo disservizio sulla rete Vodafone in Liguria. Stiamo collaborando con le Prefetture dei Comuni liguri interessati, con la Protezione Civile e gli organismi istituzionali coinvolti in questa situazione di emergenza" spiegano da Vodafone Italia.

"I tempi di ripristino sono anche stati condizionati dai vincoli di sicurezza che non hanno permesso un immediato accesso alle aree soggette a rischio. Appena ottenuto il via libera i nostri tecnici sono intervenuti tempestivamente e sono al lavoro per risolvere il problema nel più breve tempo possibile. Siamo riusciti a ripristinare il servizio sulla rete mobile alle 18.30 e ci scusiamo per il disagio con tutti i clienti coinvolti Seguiranno aggiornamenti sul ripristino del servizio di rete fissa".

"Sms per i clienti - Vodafone è stata colpita dalla grave emergenza in Liguria. Eccezionali condizioni di maltempo e il crollo del viadotto sull’Autostrada Torino-Savona hanno gravemente impattato le reti di comunicazione, causando un temporaneo disservizio in Liguria. Stiamo collaborando con la Protezione Civile e gli organismi istituzionali coinvolti in questa situazione di emergenza. I tempi di ripristino sono anche stati condizionati dai vincoli di sicurezza. Appena ottenuto il via libera, i nostri tecnici sono intervenuti per risolvere il problema nel più breve tempo possibile. Siamo riusciti a ripristinare la rete mobile alle 18:30. Consapevoli del disagio subito, abbiamo deciso di attivarti giga e minuti illimitati per 1 settimana".