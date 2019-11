Aggiornamenti sulla viabilità ferroviaria: ancora mareggiate tra Albenga e Loano, si viaggia su un solo binario

Rfi - Reti Ferroviarie Italiane divulga un nuovo aggiornamento in questa fase di maltempo:

Linea Torino-S.Giuseppe-Savona via Ferrania riattivata dalle ore 8.00; rimane interrotta via Altare per rami caduti sulla linea. I bus sostitutivi possono circolare via autostrada tra San Giuseppe e Savona.

Linea Genova Savona Ventimiglia: La mareggiata che insiste sul binario tra Loano e Albenga persiste; quindi la circolazione ferroviaria nella tratta prosegue alternata su un solo binario