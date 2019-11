Arriva Toti sul viadotto della Savona-Torino

Poco prima delle 16 di oggi il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti è arrivato in prossimità del viadotto dell'autostrada A6 Savona-Torino crollato sotto i colpi di episodi franosi. Insieme al presidente, anche l'assessore alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone.

Alle 17:30 il Governatore sarà in Prefettura a Savona per tracciare un bilancio delle maggiori criticità emerse dopo l'allerta rossa nella provincia; al primo posto, ovviamente, questo episodio che ha riguardato la A6; ma anche il Cadibona "tagliato in due" nei pressi del Maschio, la paralisi del Comune di Stella, i molti piccoli centri dell'entroterra alle prese con frane e smottamenti, i gravi episodi nel Levante savonese.