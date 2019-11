Bergeggi, il giorno dopo: stabilimenti balneari in ginocchio, chiusa l'Aurelia e la via alternativa per San Genesio (FOTO)

Bergeggi il giorno dopo fa la conta dei danni. Ma non è solo la pioggia ad aver creato importanti problemi che hanno portato alla chiusura della via Aurelia e dalla strada alternativa per San Genesio a Vado.

Anche il mare ha colpito e gli stabilimenti balneari dopo la mareggiata dello scorso fine ottobre 2018 fanno la conta dei danni. Nella zona di Torre del Mare si sommano le problematiche, con il Villaggio del Sole particolarmente devastato.

Sull'asse alternativo Bergeggi-San Genesio si è venuta a creare una frana di importanti dimensioni.