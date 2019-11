Cairo, frane in località Chiappella e lungo la strada dei Pastoni. Allagato il piano interrato dell'ITIS. Due famiglie evacuate

28 centimetri di accumulo nelle ultime 24 ore. Il fiume Bormida che nella giornata di ieri sembrava sul punto di esondare, è rimasto nel suo percorso. Cosi come i piccoli affluenti. In via precauzionale, il ponte degli Aneti era stato chiuso al traffico. Il comune di Cairo Montenotte fa la conte dei danni al termine di una notte da 'allerta rossa'.

"Il peggio sembra oramai passato - spiegano dalla giunta Lambertini - In località Chiappella due famiglie sono state evacuate a titolo di precauzione a causa di uno smottamento giunto a poca distanza dalle rispettive abitazioni. I vigili del fuoco all'opera sul posto, hanno ritenuto necessaria questa misura per consentire i lavori di ripristino nella massima sicurezza".

"Un'altra frana ha interessato la strada dei Pastoni (Cairo-Cengio). Lo smottamento ha determinato la chiusura di una corsia di marcia - prosegue - Nella zona di Prasottano nella frazione di Ferrania, sono in corso le operazioni di rimozione di terra e detriti dalla strada che conduce ad Altare, zona palazzo Cappa, attualmente chiusa in entrambe le direzioni".

"Il piano interrato dell'ITIS situato in via Allende si è allagato. Attualmente sono in corso le operazioni di pompaggio dell'acqua da parte dei volontari. Altri allagamenti di scantinati in diversi punti della città hanno richiesto ulteriori attività di Protezione Civile e vigili del fuoco" aggiungono dalla giunta Lambertini.

"Ricordiamo che al momento è chiusa la strada per Savona, Colle di Cadibona, per una frana che sta richiedendo massicci lavori di ripristino. Unica via percorribile l'autostrada Torino-Savona - concludono dalla giunta Lambertini - Rimangono operativi i volontari comunali della Protezione civile e la Polizia Locale, insieme al vicesindaco Speranza che per conto dell'Amministrazione sta seguendo in prima persona l'evolversi della situazione, in contatto con la Prefettura di Savona".