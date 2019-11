Domani, lunedì 25 novembre, tutte le scuole di ogni ordine e grado sul territorio di Cairo Montenotte resteranno chiuse.

"Il sindaco Paolo Lambertini - spiega in una nota - sta redigendo l'ordinanza contingibile e urgente che con questa divulgazione attraverso i canali istituzionali dell'Ente ha immediata validità, prima ancora della sua stesura e pubblicazione all'Albo Pretorio. La decisione è stata presa per i gravi danni subiti dalle vie di comunicazione, in particolare da e per Savona".