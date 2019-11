Cengio, lunedì 25 novembre scuole chiuse. L'esondazione del Bormida non ha provocato danni

Il comune di Cengio fa il punto della situazione. "L’allerta rossa è cessata alle ore 15:00, è in corso la riapertura dei ponti di Santa Barbara e via Donegani chiusi ieri sera a seguito della piena del fiume Bormida" commentano dalla giunta Dotta.

"L’esondazione di ieri sera in località Isole, fortunatamente minima, non ha provocato danni né agli impianti sportivi né ai locali dell’Associazione Pro Loco e de L'Idea Bar - Tennis Cengio".

"Attualmente si registrano diffusi disservizi sulla linea Vodafone. Per il momento, non abbiamo indicazioni in merito al relativo ripristino - concludono dalla giunta Dotta - inoltre, la frazione Vignali è al momento senz’acqua a seguito della distruzione della conduttura idrica ad opera del fiume Bormida. Confidiamo nel ripristino del servizio entro la fine della giornata di domani salvo complicazioni per le quali vi daremo pronta comunicazione. Infine, in alcune zone di Cengio, si segnala erogazione di acqua sporca dovuta ai recenti eventi meteorici".

Nel primo pomeriggio, per un pericolo frana lungo la strada comunale che collega Cengio Bormida alla frazione Rocchetta, la giunta Dotta aveva chiuso la strada con conseguente evacuazione di tre abitazioni. Rocchetta di Cengio è pertanto, al momento, raggiungile solo ed esclusivamente lato Cairo Montenotte mediante la strada dei Pastoni. Seguirà a breve ordinanza.