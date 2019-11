Cengio, parziali allagamenti ma nessuna frana. L'esondazione del Bormida sembra non aver provocato danni

Il comune di Cengio fa il punto della situazione dopo la notte da 'allerta rossa'.

"L’esondazione di ieri sera in Località Isole, fortunatamente minima, sembra non aver provocato danni. Verificheremo nelle prossime ore ad allerta rossa terminata - spiegano dalla giunta Dotta - Per il momento non si registrano né frane né smottamenti nel territorio di Cengio, solo parziali allagamenti".

"Il livello idrometrico del fiume Bormida, registrato dalla stazione situata all’altezza del ponte del Mulino, è in progressiva diminuzione - conclude - La strada provinciale SP439 tra Cengio e Saliceto, interrotta da una frana all’altezza del distributore di benzina, è stata riaperta. Rimane invece chiuso il tratto tra Saliceto e Camerana per un’ulteriore frana in Località Sattamini".