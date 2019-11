Frane: scuderia isolata a Savona, 16 cavalli bisognosi di cibo

E' rimasta isolata la scuderia "La Sciocca", sulle alture di Savona, al Santuario. La strada che da via Cimavalle consente di raggiungere il centro ippico è spezzata in due dai movimenti franosi, molteplici in queste 36 ore consecutive di maltempo.

"C’è bisogno di aiuto e soprattutto di idee praticabili per portare cibo": questo l'appello dei titolari della struttura. Il centro di equitazione ospita 16 cavalli e il fieno per nutrirli è sufficiente per tre o quattro giorni.

Al momento appare impraticabile l'idea di far muovere i cavalli lungo i sentieri, per delocalizzarli, anche perché nel comprensorio non ci sarebbero spazi per ospitarli nei maneggi. In aggiunta, due degli animali versano in condizioni di salute che necessitano di cure.

Si attende l'intervento dei vigili del fuoco per liberare la strada invasa dai detriti. Nell'area è presente anche una casa familiare, rimasta altrettanto isolata.