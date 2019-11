Giustenice: isolata per frana la frazione di Foresto. Destano meno preoccupazione il Maremola e lo Scaricio

Mentre in molti comuni costieri, come ad esempio Savona, Albenga e Ceriale, la situazione sta tornando in modo lento e graduale alla normalità, purtroppo non si può dire lo stesso per l'entroterra, ancora impegnato a lottare duramente.

In totale sul territorio comunale di Giustenice attualmente ci sono 4 movimenti franosi di cui due molto significativi. La frazione di Foresto è completamente isolata a causa di un movimento franoso. L'amministrazione comunale si è adoperata per procurarsi dei mezzi meccanici adeguati per sgomberare la sede stradale e riattivare almeno parzialmente la viabilità.

Il sindaco Mauro Boetto ha fatto sapere che le altre strade comunali sono libere da ingombro e percorribili, nonostante alcuni piccoli smottamenti. La strada provinciale SP24 è percorribile fino a Pietra Ligure. I torrenti Scaricio e Maremola sono scesi di livello.