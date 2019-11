L'annuncio del Comune di Giustenice: "Strade libere da ingombro e percorribili. Presenti alcuni piccoli smottamenti.

La strada provinciale SP24 è percorribile fino a Pietra Ligure ma sono presenti molteplici allagamenti.

Lo Scarincio ed il Maremola sono ulteriormente cresciuti. Evitare di mettersi per strada se non in caso di estrema necessità e prestare la massima attenzione. Pronti per la seconda nottata..."