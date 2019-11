Il maltempo lascia ancora molto da lavorare a Savona, il sindaco Caprioglio: "Viabilità ancora critica, domani scuole chiuse"

Si sta cercando via via di risolvere le tante situazioni di difficoltà nel Comune di Savona e nelle sue frazioni, dove frane, buche e disagi vari sono l'eredità lasciata dai due giorni di maltempo passati.

La situazione è sotto controllo, ma i danni sono molteplici e dislocati sul territorio, come spiega il sindaco Ilaria Caprioglio: “Intanto stiamo lavorando per liberare quelle famiglie che sono ancora isolate, iniziando dal Santuario. La frana più preoccupante poi è stata quella ai Marmorassi, dove si è iniziato però a lavorare da subito stamattina. Ci sono poi altre situazioni di frane già risolte come via Valcada, via Ciantagalletto e, appunto, Marmorassi e Santuario. Le zone critiche sono soprattutto via Monteprato con tre frane piccole ed una grande ed in via San Nazario dove la strada è crollata e ci sono alcune abitazioni isolate. Ancora chiusa via Nostra Signora del Monte”.

Oltre alle frane nelle frazioni più interne i danni sono arrivati anche dal mare e da alcuni allagamenti verificatisi nel centro: "La situazione delle strade è peggiorata, si sono aperte parecchie buche e la viabilità su alcune strade è complicata. Per questo domani, seguendo il suggerimento della Provincia, abbiamo deciso di emettere un'ordinanza sindacale di chiusura delle scuole".

Risolti invece i disagi relativi alle varie utenze, come quella dell'energia elettrica, che si erano verificati soprattutto nella serata di ieri.