Maltempo ad Altare, Croce Bianca operativa: la sede provvisoria allestita nel teatrino in piazza Vittorio Veneto (FOTO)

E' stata una notte alquanto complicata quella vissuta nel comune di Altare causa maltempo. Questa la situazione alle ore 12.

"In salita Arcara si sta lavorando per ristabilire gli allacci alla rete del gas, ancora qualche ora e sarà ripristinata - spiegano dalla giunta Briano - La sede della Croce Bianca, sfiorata questa notte da una frana, resta inagibile ma grazie alla disponibilità di Don Paolo e al lavoro dei volontari, è stata allestita una sede provvisoria nei locali del teatrino in piazza Vittorio Veneto. La Croce Bianca è operativa".

"Appena la situazione sarà più definita e sicura provvederemo a far rientrare le famiglie evacuate" concludono dalla giunta comunale presieduta dal primo cittadino Roberto Briano.