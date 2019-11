Maltempo, frane e smottamenti anche su tutto il territorio finalese. Manie irraggiungibili da Finale (FOTO)

Nella giornata di ieri avevamo parlato di disagi contenuti nel territorio di Finale Ligure, almeno per quanto riguardava la giornata. Dalla sera infatti i danni legati al maltempo hanno fatto capolino anche nel finalese.

Dopo la chiusura della strada che da Finalmarina porta a Monticello per una frana dopo il bivio che porta a San Bernardino (unica strada percorribile per arrivare in frazione quella che passa da via Cavassola), a partire dalle 23 circa anche la viabilità per Le Manie ha subito notevoli disagi.

Il cedimento di un muro e della solette soprastante hanno portato alla chiusura della SP45 che da Finalpia conduce all'altopiano. Sul posto devono ancora essere effettuati i lavori di messa in sicurezza. Danneggiata dalle forti piogge anche l'altra strada finalese che porta alle Manie, quella che passa da Isasco salendo da Varigotti, anch'essa chiusa al transito. Entrambe le chiusure si uniscono a quella già effettuata in via cautelativa sulla SP8 che da Calvisio porta a Vezzi Portio.

"La situazione di maggior criticità è sulla provinciale da Finalpia - affermano il sindaco Frascherelli ed il suo vice Andrea Guzzi, che stanno proseguendo col sopralluogo delle criticità - stiamo provvedendo come Comune ad intervenire con una ditta già da questa mattina. Stessa cosa faremo, tra oggi e domani, con le due frane verificatesi sulla strada di Isasco e sulla strada per Monticello".

Ceduto parte dell'argine del Pora all'altezza del parcheggio pullman nei pressi del cimitero di Finalborgo, dov'è stata coinvolta una tubatura dell'acqua. nella mattinata si sono registrati alcuni smottamenti anche sulla provinciale 490 del Melogno verso Gorra con la terra che ha invaso la carreggiata, già ieri trasformatasi a tratti in un vero e proprio fiume.

Il danno maggiore su quest'ultima provinciale però è da registrarsi in frazione Canova, nel Comune di Magliolo. Il materiale franato dal versante ha invaso la carreggiata bloccando al momento il traffico veicolare.

A destare preoccupazioni è anche la strada per Olle Superiore: "Al momento non si registrano frane, però la situazione è complicata e da valutare attentamente. In un primo momento interverremo con delle transenne per limitare il traffico" afferma l'amministrazione, alle prese con una situazione simile anche a Perti Alto nella zona della chiesa dei Cinque Campanili.

Danni anche dalla mareggiata, in particolare a Varigotti dov'è stata danneggiata la fognatura: "E' un episodio simile a quello verificatosi qualche anno fa, il Consorzio di depurazione delle acque interverrà il prima possibile. Dai bagni marini per il momento non ci sono giunte segnalazioni, ma restiamo in attesa" conclude la giunta.

Doveroso ed immancabile il ringraziamento ai tanti volontari impegnati da ieri: "Doveroso evidenziare come l’attività preventiva relativa a pulizia dei Fiumi e degli scarichi cittadini sia stata premiata. Un ringraziamento a Protezione Civile, Associazione Carabinieri, Polizia Municipale, Finale Ambiente ed Ufficio Tecnico Comunale, presenti ed operativi h24".