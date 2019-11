Maltempo, grossi disagi alla viabilità nel comune di Plodio: l'elenco delle strade chiuse (FOTO e VIDEO)

Proseguono i disagi causati dal maltempo sul territorio comunale di Plodio. Spiega alla nostra redazione il sindaco di Gabriele Badano: "Dalla giornata di ieri, abbiamo sul territorio comunale una dozzina di volontari della Protezione civile che stanno lavorando con coraggio per tutta la comunità. Il mondo del volontariato è una risorsa inestimabile".

Questa la situazione per quanto riguarda la viabilità : strada intercomunale "Carcare-Biestro chiusa per l'aggravamento notevole di una frana; strada intercomunale "Plodio-Biestro" chiusa nel tratto del comune di Pallare per grave cedimento della carreggiata; sempre a causa di uno smottamento, è stato istituito il senso unico alternato lungo la strada provinciale 11.