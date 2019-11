Maltempo nel savonese, la decisione dei sindaci per le scuole

L'ondata di maltempo ha messa a dura prova il savonese con numerose disagi in varie zone del territorio. Questa la situazione per quanto riguarda l'apertura delle scuole per la giornata lunedì 25 novembre:

Varazze, Celle Ligure, Albisola Superiore, Albissola Marina, Stella, Savona, Vado Ligure e Bergeggi: SCUOLE CHIUSE;

Quiliano: SCUOLE APERTE;

Andora, Laigueglia, Alassio (tranne le superiori), Ceriale, Borghetto, Loano (tranne le superiori): SCUOLE APERTE;

Albenga: SCUOLE CHIUSE.

Pietra Ligure, Tovo San Giacomo e Giustenice: SCUOLE APERTE.