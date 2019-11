Noli: ripulita la via del Castello e ripristinata la pubblica illuminazione

Il Comune di Noli traccia un bilancio della situazione nel corso della mattinata di oggi, domenica 24 novembre: "Ripulita la strada sotto il Castello, dove si era verificata una frana. Gli scarichi fognari sono insabbiati, quindi il deflusso è problematico. Stanno intervenendo i tecnici comunali.

Il rifornimento idrico è regolare, tranne una tubatura rotta in regione Luminella. L'illuminazione pubblica, saltata in alcune zone durante la notte, è stata ripristinata. L'AIB è attualmente al lavoro per gestire gli allagamenti in piazza Milite Ignoto (negozi e palazzo comunale), mentre prosegue l'intervento, che dura ormai da oltre 24 ore, nel sottopassaggio davanti al municipio.

Al momento, non risultano altre criticità forti, in attesa di avere un quadro completo degli effetti della mareggiiata. Chiunque abbia segnalazioni, può chiamare al numero 3347370778 o mandare messaggi alla Pagina Facebook Comune di Noli Ufficio Turismo".