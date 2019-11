Sulle alture di Savona, frazione di Montemoro in località Fornaci alcune famiglie sono totalmente bloccate a causa di una frana.

"Ci sono anche persone anziane. E' da ieri alle 22.30 che chiamiamo ma no si vede nessuno. È solo venuto un tecnico del gas per una fuga. Non possiamo nemmeno passare a piedi" spiega una residente.