Situazione ancora critica a Tovo San Giacomo, in arrivo una soluzione tampone: "Lavoriamo ad una serie di manovre alternative per fornire l'acqua ai cittadini"

Da questa mattina presto, i tecnici e gli operai di Servizi Ambientali, insieme alla giunta, all’ingegner Simone Nolesio stanno lavorando per portare acqua nelle case attraverso una serie di manovre che stanno interessando tutte le vasche dell’acquedotto. Si tratta di un’operazione tampone, lunga diverse ore, ma che si spera possa portare un po’ di sollievo ai tovesi. In alcune zone è già tornata, in altre ci vorrà ancora del tempo. L’AIB coordinata da Paolo Manca posizionerà nelle prossime ore in autobotte a fondovalle, in via Accame".