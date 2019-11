Smette di piovere e Savona rialza la testa: disagi e allagamenti al Prolungamento

Mentre finalmente sul Capoluogo di provincia l'intensità delle precipitazioni si va pian piano rarefacendo, inizia un bilancio delle problematiche emerse a Savona.

Nella mattinata odierna gli uomini della Protezione Civile, gli agenti di Polizia Locale e numerosi volontari si sono mobilitati nei quartieri del Prolungamento e delle Fornaci.

I maggiori problemi si sono concentrati in queste aree nella nottata e nelle prime ore del mattino, ma già da dopo le 9 la situazione ha iniziato a tornare alla normalità.

Oltre alle problematiche che nella mattinata di ieri, sabato 23, hanno colpito via Guidobono, e nel tardo pomeriggio corso Mazzini e corso Tardy e Benech, infatti, anche il Prolungamento e le Fornaci hanno registrato qualche allagamento. Il ponte che porta al Prolungamento è quello che ha accusato maggiormente, mentre in via Vittorio Veneto e alla Fornaci il quadro generale è tornato presto verso la normalità.