Stella in ginocchio, sindaco Lombardi: "Siamo completamente isolati"

"Siamo completamente isolati, ci sono frane ovunque, siamo in ginocchio". Il sindaco di Stella Marina Lombardi esprime tutta la sua preoccupazione per i disagi che si sono venuti a creare sul territorio comunale.

A Stella San martino, Gameragna e San Bernardo ci sono innumerevoli frane e a Santa Giustina non si arriva da Albisola.

Al momento è chiusa anche la statale 334 in località Vetriera.

Nella conferenza tenutasi nel mezzogiorno presso la sala operativa della Regione Liguria è intanto arrivato l'annuncio dall'assessore Giampedrone: "Da questa mattina stiamo lavorando per istituire a Stella un senso unico alternato per permettere di ripristinare almeno in parte la viabilità".