Tovo San Giacomo: il capoluogo senza acqua potabile

Tovo San Giacomo da ieri senza acqua potabile. Spiega il vicesindaco Luigi Barlocco: "Ho appena terminato una lunga chiamata con la Prefettura di Savona per chiedere il loro intervento nei confronti del Gestore Unico dell'Acquedotto Potabile, affinché faccia uscire una squadra che prenda in esame la situazione di Tovo San Giacomo. Ho spiegato la gravità della situazione in tutti i suoi aspetti.

I problemi si sono iniziati a manifestare nella tarda serata di ieri è già alle 18:38 di sabato 23 novembre avevo contattato il numero verde di Ponente Acque/Servizi Ambientali per segnalare il principio di criticità. Più tardi ha iniziato a mancare l’acqua nelle zone alte del paese (Via Fregoso / Via Giorni Santarò) e alle 22.19 ho fatto dal COC una seconda chiamata, lasciando il recapito del COC per essere informati sulla situazione.

Questa mattina, giunto al COC il Consigliere Luciano Cesio, delegato alla protezione civile mi ha confermato che nessuna chiamata di ritorno è giunta dal Gestore Unico Ponente Acque al Comune, presidiato H24.

A questo punto ho chiamato immediatamente la Prefettura di Savona – Sala Operativa per segnalare la gravità della situazione e chiedere il loro intervento nei confronti del Gestore Unico per poter avere un primo intervento quantomeno di verifica della situazione in quanto il Comune non è più detentore degli impianti.

L'evento alluvionale in corso è di carattere del tutto eccezionale ma senza una verifica presso gli impianti non è possibile stabilire le cause della carenza idrica e definire le azioni necessarie. Sono ora le 4:47 del mattino e ritengo che i tempi di intervento - in ogni caso - non saranno brevi ma ho ritenuto doveroso spiegare quanto sta succedendo e delle azioni dell’Amministrazione in corso sin dai primi segnali di difficoltà".