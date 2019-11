Annuncia il Comune di Varazze: "Si comunica che nella frazione di Alpicella l'acqua non è potabile e che verrà messa a disposizione un'autobotte in Piazza IV Novembre per il rifornimento dell'acqua alla popolazione.

Vi terremo informati passo dopo passo sull'evoluzione del percorso di risoluzione del problema".

Il Comune chiede la condivisione massima di queste informazioni attraverso tutti i canali.