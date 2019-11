Allerta meteo, Melis (M5S): "Bilancio drammatico per il savonese, dalla costa all'entroterra"

"La perturbazione che ha interessato la Liguria, come prevista correttamente da Arpal, ha colpito duramente il nostro territorio: tutto il Savonese, dalla costa all'entroterra, infatti, è stato martoriato da una pioggia incessante, con gravi conseguenze su molte strade".

"Un ringraziamento a tutto il sistema di Protezione Civile che, con le sue molteplici componenti, ha garantito un presidio costante evitando conseguenze peggiori. Ora è necessario avviare fin da subito le verifiche puntuali per valutare i danni e inoltrare velocemente le richieste verso Regione e Stato affinché si possa procedere alla messa in sicurezza, dove necessario, e al ripristino in particolar modo delle strade dell'entroterra, oltre a quanto i Comuni autonomamente riusciranno a fare".

"Da parte mia, ci sarà la massima disponibilità e il massimo impegno perché l'iter per far fronte alle emergenze e alle necessità avvenga in tempi celeri nell'interesse dei cittadini e dei nostri territori".

Così, il consigliere regionale Andrea Melis commentando le conseguenze dell'ennesima ondata di maltempo che ha interessato la Liguria e duramente colpito il Savonese.