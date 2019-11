Prime dichiarazioni di Toti dopo il crollo sulla A6: "Potenzieremo l'ospedale cairese e i collegamenti con i presidi sanitari del Piemonte" (VIDEOintervista)

“Per quanto riguarda la viabilità cercheremo di tornare, se non alla normalità (perché ci vorrà molto tempo), almeno alla situazione più plausibile”. Con queste parole il presidente della Regione Giovanni Toti mette una chiosa a questi due giorni disastrosi per l’ambiente ligure, culminati nel crollo di un tratto di autostrada Savona-Torino.

“Appare evidente che sia stato il distaccamento di un costone franoso a travolgere la campata. I Vigili del fuoco e le unità cinofile stanno lavorando per capire se un’autovettura potrebbe essere sprofondata nella colata di oltre due metri di fango che giace sotto il punto in cui il viadotto è crollato, ma al momento non c’è nulla di sicuro, sono solo considerazioni ipotetiche”, rassicura Toti.

Inevitabile un pensiero per quanto riguarda la sanità: “A causa delle numerose frane la Val Bormida è accessibile solo con piccole strade locali di difficile raggiungibilità. Per questo motivo abbiamo già stipulato degli accordi con gli ospedali e le Asl del Piemonte per garantire il più rapido trasporto a chi avesse bisogno urgente di un ricovero. Contestualmente potenzieremo il presidio cairese”.