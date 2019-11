Restyling Villa Zanelli a Savona, è scontro tra il sindaco e il Pd. I dem: "Quindi chi lo accende il mutuo?"

Il Partito Democratico attacca il sindaco di Savona Ilaria Caprioglio sul restyling di Villa Zanelli e l'apertura di un mutuo, poi arriva la risposta della prima cittadina che smentisce questa ipotesi e i dem continuano a farsi sentire.

"Quindi chi lo accende questo mutuo? Basta confondere i cittadini savonesi. La replica della Sindaco Caprioglio sulla questione Villa Zanelli dà la cifra della confusione dell'amministrazione comunale su questa vicenda. Prima ci ricorda che i 5 milioni inizialmente stanziati da Regione per Villa Zanelli sono tutti stati reimpiegati in città e cita una serie di lavori di cui neppure uno avviato (a quest'ora dovrebbero essere conclusi ma se ne attende ancora l'avvio). Poi fra questi lavori cita Palazzo della Rovere sapendo benissimo che il Comune ha comunicato a Regione (si legge nelle delibere regionali) di non poter rispettare il cronoprogramma per l'intervento di Palazzo della Rovere e che quindi quei soldi non sono impegnati da Regione (tradotto non esistono fino a nuova decisione)" spiegano le capogruppo Pd in consiglio comunale Elisa Di Padova e la consigliere Cristina Battaglia.

"Una confusione preoccupante perchè, lo ribadiamo l'ennesima volta, i 18 milioni del bando periferie sono un'occasione unica per la città e non vorremo che la Giunta di Savona perdesse anche questo finanziamento dopo i vari milioni a cui ha dovuto rinunciare per incapacità progettuale. Prima l'assessore al bilancio fa sapere che ci vorrà un mutuo per far partire i lavori -a valere sul bilancio 2020 ha risposto a nostra precisa domanda - poi alle nostre critiche, la Caprioglio risponde che il mutuo lo fa la Regione se lo riterrà (chiediamo a Regione: è vero? lo ritiene?), ma poi dice che grazie alla battaglia condotta in ANCI potranno fare il mutuo con Cassa Depositi e Prestiti (potranno chi? immaginiamo i comuni visto che ANCI sta per Associazione Nazionale Comuni Italiani)" continuano le esponenti dem.

"E poi siamo noi che non capiamo nulla, ce lo ha spiegato tante volte la Sindaco non è un mutuo ma un anticipazione (quindi a tasso zero?) di Cassa Depositi e Prestiti. Cosa che ci sentiamo di escludere. Giusto per capire: Regione/ARTE stanno accendendo un mutuo con Cassa Depositi e Prestiti per l'anticipo dei lavori di Villa Zanelli/Via Nizza? O lo sta facendo il Comune ? Oppure Cassa Depositi e Prestiti si è messa a erogare anticipi senza interessi? Chiunque lo faccia, continuiamo a pensare che i mutui si facciano per riqualificare edifici pubblici destinati ad uso pubblico (non ad hotel)" proseguono.

"Noi insistiamo sull'unica via percorribile: e cioè che sia Regione ad anticipare questi soldi e che lo faccia subito. Se il Presidente Toti non si fida a dare soldi al Comune di Savona data l'incapacità di spenderli (Toti non riuscirà, in campagna elettorale ad inaugurare nulla, neppure la copertura della bocciofila) non faccia pagare ai cittadini savonesi la confusione totale in cui è sprofondata la giunta" concludono