Uncem: "Grazie ai sindaci dei piccoli Comuni come perno della protezione civile locale"

Marco Bussone, Presidente nazionale Uncem, l'Unione dei Comuni, delle Comunità e degli Enti montani, traccia un bilancio di queste ore drammatiche: "Sono miglialia gli uomini e le donne al lavoro in queste ore molto difficili per la Liguria e per il Piemonte. Volontariato organizzato impegnato sul fronte dell'emergenza maltempo, facendo perno sui Sindaci, Autorità locale di Protezione Civile.

Uncem li ringrazia. Il Sistema della Protezione civile del Piemonte, Regione e Province in testa, sta affrontando con estrema resilienza una fase molto complicata, dando prova di compattezza e professionalità. Le prossime ore saranno di massima allerta.

Nelle ultime dodici, con precipitazioni elevate e alcune criticità sui versanti alpini e appenninici, la risposta delle Istituzioni è stata molto efficace. Uncem è in contatto continuo con i Sindaci e il monitoraggio è costante".