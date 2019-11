Crollo viadotto A6: le misure adottate dall'Asl 2 in Val Bormida: "Per le possibili emergenze è stato contattato il 118 di Cuneo"

A fronte della situazione verificatasi a causa del crollo sulla A6, l’Asl2 comunica quanto segue: "E’ stata attivata una seconda automedica con infermiere professionale e medico a Carcare, l’automedica di Cairo rimane quindi interamente a disposizione del San Giuseppe di Cairo per emergenze anche interne al nosocomio stesso. Ci sarà anche la presenza di un medico reperibile cardiologo questa notte a Cairo. E’ stata attivata un’automedica in più anche a Savona. Per quel che riguarda le possibili emergenze è stato contattato il 118 di Cuneo, che è disponibile a ricevere i nostri pazienti e a fornire mezzi".



"Per quanto concerne l’attività di elezione dell’Ospedale di Cairo, è stato predisposto che 6 pazienti che devono essere sottoposti nel mattino a dialisi andranno domani a Ceva (i pz sono stati avvisati tranne uno, a causa di problemi di rete mobile in via di risoluzione), i restanti pazienti che necessitano di dialisi saranno trattati regolarmente nel pomeriggio presso la sede di Cairo e il medico raggiungerà l’ospedale tramite Ovada, con un percorso già concordato".



"Gli Interventi chirurgici in elezione in day surgery di domani, 7 interventi di urologia a bassa complessità , saranno sospesi e riprogrammati al più presto. Sono sospese anche le visite ambulatoriali di nefrologia che saranno anch’esse riprogrammate appena possibile. E’ stato prontamente trovato un accordo con la ditta Italiana Coke di Ferrania per fornire i pasti solitamente provenienti da Savona ai degenti del San Giuseppe".



"In questo momento non risulta nessun problema sulla copertura dei turni notturni dell’Ospedale di Cairo e di Savona. Domani mattina l’ordinario sistema di sostituzione turni consentirà di ovviare a qualche criticità riguardante dipendenti che da Cairo avrebbero dovuto prendere servizio a Savona".