Gran serata di beneficenza a Pietra Ligure (FOTO)

Ieri sera il maltempo non ha fermato i volenterosi che si sono ritrovati a mangiare al ristorante Fantasy di Pietra Ligure, dove nel nome della solidarietà, ci si è trovati uniti tutti per festeggiare undici anni di apertura del Distaccamento Volontario dei Vigili del Fuoco di Vendone.

Alla cena hanno partecipato diversi esponenti della Lega: l'Onorevole Sara Foscolo, L'Assessore all'agricoltura Stefano Mai, Andrea Bronda per il Comune di Vendone; poi i rappresentanti del Comando di Savona, i vertici dell'ALMA e del progetto "città sicura", pompieri di ogni età e ogni classe, rappresentanti del volontariato di ogni dove; tutto per permettere alla Delegazione di Vendone dell' Ass. Naz. Vigili del Fuoco Volontari, di poter raggiungere la quota per acquistare il "naso" cercafughe gas da donare al Distaccamento di Vendone.

Durante la cena, sono stati discussi anche diversi progetti e proposte nei confronti del mondo dei Vigili del Fuoco Volontari quali: l'apertura di nuovi sedi, nuovi corsi d'ingresso, nonché la possibilità di una legge regionale per supportare e rafforzare le sedi già in servizio come quelle di Vendone e Levanto; insomma, è stata una serata dedicata al rilancio di una componente dei Vigili del Fuoco, che potrebbe aiutare a portare più sicurezza e migliorare il già eccellente servizio che il Corpo Nazionale offre alla popolazione.

"Nei prossimi mesi potremo vedere i risultati di ciò che stasera è stato discusso, nonché dell'obbiettivo che questa sera è stato raggiunto dalla nostra Associazione- così commenta il Presidente Daniele Corti, e continua- Nell'ultimo anno, abbiamo racimolato centesimo dopo centesimo, la cifra necessaria per acquistare questa attrezzatura; essa rappresenta il primo vero supporto al Distaccamento, da quando quasi tre anni fa, abbiamo aperto la nostra sezione. Un primo obiettivo non da poco, ma che grazie a tutti coloro che ci hanno sostenuto, abbiamo raggiunto - e conclude - Nelle prossime settimane verrà deciso un nuovo obiettivo per l'anno 2020 e spero che la popolazione continui a supportarci così come ha fatto fino ad adesso. Grazie di cuore a tutti."