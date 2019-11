Celle, la SP22 Sanda-San Martino è chiusa ma i Brasi "tremano": a rischio crollo la strada

La strada provinciale 22 tra Sanda e San Martino è chiusa al traffico a causa di diverse frane e in località Roglio a Celle dopo una nottata di forti piogge si è venuta a creare una crepa sulla strada di importanti dimensioni.

Tanta è l'apprensione dei cittadini della frazione cellese che stanno assistendo ogni minuto che passa a un allargamento della sede stradale.

In una zona che molto spesso è stata soggetto a episodi di questo tipo. Ma in questo caso una "frattura" di questo tipo, potrebbe creare un vero e proprio isolamento per gli abitanti di Celle e di Stella.