La pioggia non si placa nella notte: esonda il Rio Basco in più zone, frana tra Bergeggi e San Genesio

Aggiornamento ore 8.30: si segnala una frana in località Marmorassi a Savona. La zona è isolata.

Aggiornamento ore 5.15: "Al momento centro ancora chiuso per la mareggiata in corso e per il preallarme Ghiare che, in caso di altre precipitazioni intense, potrebbe far scattare nuovamente l'allarme. Ribadiamo la necessità assoluta di attuare tutte le misure di auto protezione" spiegano dal comune di Celle.

Aggiornamento ore 5.10: "In questo momento il livello idrometrico del fiume Bormida è sceso. Prestare sempre massima attenzione, rispettiamo le indicazioni e segnalazioni della protezione civile e delle forze dell'ordine. Elevato rischio di frane, evitare (se non strettamente necessario) le strade sterrate e secondarie in prossimità di boschi" specifica il sindaco di Carcare Christian De Vecchi.

Aggiornamento ore 5.00: "Situazione difficile. Nuova frana prima di Ellera in zona cava. Siamo sopra ad una bomba d'acqua. In via dei Siri si è verificato uno smottamento e una frana" dice l'assessore e vice sindaco di Albisola Roberto Gambetta.

Aggiornamento ore 4.10: Svincolo autostradale di Celle chiuso per frane

Aggiornamento ore 4.00: Continua a piovere incessantemente da più di 36 ore. Il Rio Basco a Albisola ha laminato oltre i muri d’argine nel tratto di via Della Pace e via Della Rovere e le tavole di contenimento dal guado del ponte medievale. Il Sansobbia riesce a scaricare ancora nel mare. Nuova Frana caduta sulla provinciale verso Ellera, loc. Carpineto all’altezza della cava.

"Continuano i sopralluoghi e le ronde in giro per la città e le frazioni da parte della Protezione Civile e della Polizia Municipale a seguito delle segnalazioni che arrivano al Centro Operativo Intercomunale dove con Sindaco e colleghi Assessori sono a monitorare e coordinare gli interventi. Situazione in peggioramento. Restate a casa, mantenete la calma e prestata attenzione" dicono dal comune di Albisola.

Aggiornamento ore 3.50: Vispa e strada di Cadibona sono transitabili. iL sottopasso ferroviario di San Giuseppe di Cairo risulta essere chiuso, si passa dalla variante di Vispa per raggiungere Cairo Montenotte e Dego. L'autostrada Torino-Savona è aperta.

Aggiornamento ore 3.00: Leggero smottamento a Capo Santo Spirito a Borghetto, per il momento nessuna limitazione al traffico veicolare. Sono in corso tentativi per abbassare il livello dell’acqua in via Sorrento e Passo Saleo. Sul posto sindaco, vice sindaco e comandante della Polizia Locale. Sempre attivo il COC e il controllo del territorio ad opera della Protezione Civile.

Una nottata terribile quella che sta colpendo il savonese, soprattutto nel levante.

Intorno all'una infatti il Rio Basco è esondato a Albisola Superiore in più tratti e continua a tenere tutti gli albisolesi con il fiato sospeso il torrente Sansobbia. Ellera è isolata e alcune persone sono state fatte evacuare dai vigili del fuoco e della protezione civile.

Alle 2 si è verificata una frana di discrete dimensioni nella strada di collegamento alternativa tra Bergeggi e la frazione San Genesio a Vado (quella che sale dal cimitero di Bergeggi e sbuca dal Molo 8.44) che ha portato all'interruzione del tratto.

A mezzanotte circa sono stati riaperti i ponti sul Letimbro.

AGGIORNAMENTI IN CORSO