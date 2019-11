Altare fa il bilancio dei danni: sopralluogo del geologo per visionare le frane (FOTO)

"I danni sono molto estesi. All'inizio non sembrava cosi, ma dopo un'attenta valutazione, posso dire che abbiamo tanto lavoro da fare". Cosi commenta alla nostra redazione il sindaco di Altare Roberto Briano. Il comune valbormidese infatti, è stato colpito duramente dall'ondata di maltempo che ha interessato l'intero savonese nello scorso weekend.

"Oggi abbiamo fatto intervenire il geologo per visionare le frane. Al momento non abbiamo tempi certi per far rientrare gli sfollati nelle proprie abitazioni. Stiamo lavorando. Ma dobbiamo farlo in sicurezza" prosegue il sindaco.

Come riportato dalla nostra redazione nei giorni scorsi, 23 persone sono state evacuate dalle proprie case in località Salita Arcara a causa di tre frane. Anche la sede della Croce Bianca è stata sfiorata da uno smottamento franoso. In via provvisoria, è stata collocata nei locali del teatrino in piazza Vittorio Veneto, mantenendo comunque la propria operatività.

"Siamo vicino ai cittadini che sono ospitati in albergo - conclude il primo cittadino Briano - posso capire la loro arrabbiatura, però stiamo lavorando sodo per farli rientrare a casa il più presto possibile".