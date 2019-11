Crollo viadotto A6. Daniele Cassol, eroe per un giorno: "Non dovete ringraziare me, ma i vigili del fuoco che stanno lavorando in questa situazione"

"Possiamo essere eroi, solo per un giorno" cantava David Bowie in uno dei suoi più grandi successi e Daniele Cassol, vigilante di professione, probabilmente mai avrebbe pensato di essere ad un passo dal vivere una giornata così quando ieri, 24 novembre, si stava preparando per raggiungere il suo posto di lavoro a Cengio.

La sua foto, a braccia larghe sull'orlo del precipizio creatosi dopo la caduta del viadotto sulla A6, è diventata il simbolo di una giornata drammatica che fortunatamente non ha registrato vittime anche e soprattutto al coraggio di quest'uomo, che non ha esitato di fronte al vuoto. Subito, infatti, si è attivato per fermare i veicoli che sopraggiungevano dietro di lui:

"Sono arrivato lì – il suo racconto di quei momenti delicati – Ho visto un uomo fuori dalla macchina. Mi sono fermato, sono sceso e il viadotto non c’era più. Allora ho incominciato a sbracciarmi per fermare le auto. Ma se avessi dovuto scendere giù nel fango ad aiutare i vigili del fuoco lo avrei fatto". "Non mi aspettavo tutta questa attenzione - ha inoltre aggiunto Cassol - Non dovete ringraziare me, ma i vigili del fuoco che stanno lavorando in questa situazione. Alcuni hanno detto di aver visto un’auto giù dal viadotto, caduta nel crollo. Ma noi non abbiamo visto niente".